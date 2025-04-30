Лунин планирует покинуть Реал, уже есть варианты. Реакция болельщиков

Руководство мадридского «Реала» продолжает рассматривать Тибо Куртуа в роли основного голкипера. Бельгийцу предложили новый контракт до 2028 года.

Тем самым в клубе дают понять, что Андрей Лунин и в дальнейшем будет резервным голкипером. Это может подтолкнуть украинца сменить клуб.

Несколько команд обратились к агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы Лунина. Главным претендентом на украинского вратаря считают «Галатасарай». Интерес к Лунину проявляет и полуфиналист Лиги чемпионов миланский «Интер».

Владимир: Ну и смысл было пыхтеть в Реале, чтобы потом в Турцию ехать? Ему же не 55, я бы еще понял если команда середняк из топ-5.

Олександр: Да не пойдет он в тот сарай, должен появиться нормальный клуб.

Петро: Не верю что Лунин в здравом уме поедет в Турцию в таком возрасте и со своими возможностями, лучше уж быть вторым в Реале чем первым в любом клубе Турции.

Dmytro Hushchyk: Галатасарай это гайки.

Андрей: Уходи уже!! Пора в новом клубе только основой быть.

LexХХХ: Да ну какой Сарай в такие молодые для голкипера годы... Да и почему-то есть сомнения, что он покинет Реал.

Victor673256ua: Еще один прямой намек Лунину, что нужно идти в другой клуб. Но при новом тренере все может измениться.