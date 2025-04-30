Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, вероятно, заменит итальянца Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала», начиная со следующего сезона.

«Бланкос» уже достигли джентельменского соглашения с наставником о сотрудничестве, и сейчас начинают работать в кадровом направлении по тем кандидатурам, которые озвучил Хаби.

Отмечается, что Алонсо хочет видеть в Мадриде двух полузащитников – 26-летнего испанского опорника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада», а также 21-летнего немецкого атакующего полузащитника Флориана Вирца из «Байера».

Ожидается, что на подписание Субименди у «Реала» уйдет около 60 миллионов евро, а вот переговоры по Вирцу будут для «бланкос» очень непростыми.

Также Хаби Алонсо представил на рассмотрение боссам «Реала» кандидатуру 29-летнего центрбека Джонатана Та, который ранее оформил предварительный контракт с «Барселоной», но тот из-за финансовых проблем «блаугранас» может так и не быть конвертирован в реальность. Впрочем, для руководства «бланкос» в вопросе усиления центра обороны фаворитом видится защитник «Борнмута» Дин Хейсен.