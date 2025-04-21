Защитник Байера заявил, что уйдет свободным агентом. Его прочат в Барселону
Джонатан Та подтвердил, что не собирается оставаться в Леверкузене
29-летний центрбек сборной Германии Джонатан Та лично заявил о том, что не планирует подписывать новый контракт с «Байером», и покинет леверкузенский клуб летом, после того, как у него истечет срок действия трудового соглашения с «фармацевтами».
«Какое-то время назад я принял решение, что не останусь тут, и теперь клуб об этом знает. Как всегда, я открыто об этом сообщил, и теперь все акценты расставлены», – заявил Та.
За Джонатаном Та уже около года следит «Барселона». Каталонский клуб хотел подписать немецкого центрбека еще минувшим летом, однако тогда в «Байере» наотрез отказались продавать своего футболиста. Теперь Та никто не мешает самостоятельно распоряжаться своим будущим и, как ожидается, вскоре он оформит предварительный контракт с «Барселоной».
В текущем сезоне Та сыграл 45 официальных матчей на клубном уровне, отличившись 3 голами и 1 ассистом.
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