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  4. Защитник Байера заявил, что уйдет свободным агентом. Его прочат в Барселону
Германия
21 апреля 2025, 18:31 |
919
0

Защитник Байера заявил, что уйдет свободным агентом. Его прочат в Барселону

Джонатан Та подтвердил, что не собирается оставаться в Леверкузене

21 апреля 2025, 18:31 |
919
0
Защитник Байера заявил, что уйдет свободным агентом. Его прочат в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

29-летний центрбек сборной Германии Джонатан Та лично заявил о том, что не планирует подписывать новый контракт с «Байером», и покинет леверкузенский клуб летом, после того, как у него истечет срок действия трудового соглашения с «фармацевтами».

«Какое-то время назад я принял решение, что не останусь тут, и теперь клуб об этом знает. Как всегда, я открыто об этом сообщил, и теперь все акценты расставлены», – заявил Та.

За Джонатаном Та уже около года следит «Барселона». Каталонский клуб хотел подписать немецкого центрбека еще минувшим летом, однако тогда в «Байере» наотрез отказались продавать своего футболиста. Теперь Та никто не мешает самостоятельно распоряжаться своим будущим и, как ожидается, вскоре он оформит предварительный контракт с «Барселоной».

В текущем сезоне Та сыграл 45 официальных матчей на клубном уровне, отличившись 3 голами и 1 ассистом.

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Алексей Сливченко Источник: Sport.es
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