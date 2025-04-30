Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поможет ли? Поворознюк пообещал игрокам Ингульца финансовый бонус
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:10
1075
0

Поможет ли? Поворознюк пообещал игрокам Ингульца финансовый бонус

«Ингулец» отчаянно борется за место в УПЛ

30 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:10
1075
0
Поможет ли? Поворознюк пообещал игрокам Ингульца финансовый бонус
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк сообщил тренерский штаб, футболистов, что в случае продолжения «прописки» в УПЛ он удвоит премиальные за достижение нужного результата в тех матчах, которые осталось сыграть.

По имеющейся информации исключение сделано лишь для уже проведенного матча 25 тура – с ЛНЗ, который завершился вничью – 0:0.

Сейчас петровчане еще сохраняют шансы сыграть в переходных поединках с аутсайдерами элитного дивизиона.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде тяжело играть домашние матчи не на родном стадионе.

По теме:
Ингулец – Заря – 1:0. Тактическая победа Кобина. Видео гола и обзор матча
Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари
Изменилось место, но не результат. Ингулец удержал победу над Зарей
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
Футбол | 30 апреля 2025, 13:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом

Аркадиуш Милик заключил с клубом соглашение до 2027 года

Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Теннис | 29 апреля 2025, 19:22 9
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида

Моюка Утидзима неожиданно переиграла 22-ю ракетку мира Екатерину Александрову

Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Футбол | 29.04.2025, 16:56
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
Футбол | 29.04.2025, 17:42
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
Пример для Мудрика
Футбол | 30.04.2025, 11:55
Пример для Мудрика
Пример для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
29.04.2025, 03:00 8
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
28.04.2025, 09:37 2
Футбол
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 11
Бокс
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 31
Теннис
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 14
Бокс
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 29
Футбол
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем