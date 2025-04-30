Поможет ли? Поворознюк пообещал игрокам Ингульца финансовый бонус

Как стало известно Sport.ua, президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк сообщил тренерский штаб, футболистов, что в случае продолжения «прописки» в УПЛ он удвоит премиальные за достижение нужного результата в тех матчах, которые осталось сыграть.

По имеющейся информации исключение сделано лишь для уже проведенного матча 25 тура – с ЛНЗ, который завершился вничью – 0:0.

Сейчас петровчане еще сохраняют шансы сыграть в переходных поединках с аутсайдерами элитного дивизиона.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде тяжело играть домашние матчи не на родном стадионе.