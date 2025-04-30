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Италия
30 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:44
605
0

ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом

Аркадиуш Милик заключил с клубом соглашение до 2027 года

30 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:44
605
0
ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Польский нападающий Аркадиуш Милик официально подписал новый контракт с туринским «Ювентусом».

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили соглашение до 30 июня 2027 года. Другие детали договора ни игрок, ни «Ювентус» не разглашают.

В текущем сезоне Милик ни разу не выходил на футбольное поле, поскольку форвард получил тяжелую травму мениска в товарищеском матче со сборной Украины (3:1).

Всего за «зебр» нападающий отыграл 75 поединков, в которых было оформлено 17 голов и два ассиста.

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Аркадиуш Милик Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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