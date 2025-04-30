ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
Аркадиуш Милик заключил с клубом соглашение до 2027 года
Польский нападающий Аркадиуш Милик официально подписал новый контракт с туринским «Ювентусом».
По информации пресс-службы клуба, стороны заключили соглашение до 30 июня 2027 года. Другие детали договора ни игрок, ни «Ювентус» не разглашают.
В текущем сезоне Милик ни разу не выходил на футбольное поле, поскольку форвард получил тяжелую травму мениска в товарищеском матче со сборной Украины (3:1).
Всего за «зебр» нападающий отыграл 75 поединков, в которых было оформлено 17 голов и два ассиста.
Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027— JuventusFC (@juventusfc) April 30, 2025
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