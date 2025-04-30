ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом

Польский нападающий Аркадиуш Милик официально подписал новый контракт с туринским «Ювентусом».

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили соглашение до 30 июня 2027 года. Другие детали договора ни игрок, ни «Ювентус» не разглашают.

В текущем сезоне Милик ни разу не выходил на футбольное поле, поскольку форвард получил тяжелую травму мениска в товарищеском матче со сборной Украины (3:1).

Всего за «зебр» нападающий отыграл 75 поединков, в которых было оформлено 17 голов и два ассиста.