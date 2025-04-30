Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари

21-летний вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин сыграл юбилейный матч в составе «черно-белых».

Произошло знаковое событие для голкипера 30 апреля в перенесенном матче 16-го тура УПЛ, в котором «Заря» встретилась с «Ингулец» на стадионе «Ника» в Александрии.

Несмотря на юбилей, Сапутин не смог удержать ворота на замке. В итоге луганский клуб уступил сопернику со счетом 0:1.

Интересно, что лишь в 17 матчах за «Зарю» Александр заканчивал матч без пропущенных мячей.