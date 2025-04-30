Украина. Премьер лига30 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:13
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Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари
Перенесенный матч против «Ингульца» стал знаковым для голкипера
30 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:13
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21-летний вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин сыграл юбилейный матч в составе «черно-белых».
Произошло знаковое событие для голкипера 30 апреля в перенесенном матче 16-го тура УПЛ, в котором «Заря» встретилась с «Ингулец» на стадионе «Ника» в Александрии.
Несмотря на юбилей, Сапутин не смог удержать ворота на замке. В итоге луганский клуб уступил сопернику со счетом 0:1.
Интересно, что лишь в 17 матчах за «Зарю» Александр заканчивал матч без пропущенных мячей.
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