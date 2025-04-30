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  4. Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:13
52
0

Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари

Перенесенный матч против «Ингульца» стал знаковым для голкипера

30 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:13
52
0
Полсотни. Сапутин провел юбилейный матч в составе Зари
ФК Заря. Александр Сапутин

21-летний вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин сыграл юбилейный матч в составе «черно-белых».

Произошло знаковое событие для голкипера 30 апреля в перенесенном матче 16-го тура УПЛ, в котором «Заря» встретилась с «Ингулец» на стадионе «Ника» в Александрии.

Несмотря на юбилей, Сапутин не смог удержать ворота на замке. В итоге луганский клуб уступил сопернику со счетом 0:1.

Интересно, что лишь в 17 матчах за «Зарю» Александр заканчивал матч без пропущенных мячей.

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Александр Сапутин Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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