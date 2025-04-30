Лига чемпионов30 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:58
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Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем
Форвард «Интера» отметил мощность молодого вингера «Барселоны»
30 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:58
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес решил сравнить Лионеля Месси и Ламина Ямаля перед первым матчем с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Лео особенный: он есть и всегда будет лучшим игроком всех времен. Ямал – важный игрок, и для своего возраста он уже многого добился. Он показывает, что у него может быть прекрасное будущее», – сказал Мартинес.
Поединок пройдет 30 апреля в Барселоне на «Естадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Не буде з нього ні наступного Мессі, ні Роналду. До їхнього рівня йому ніколи не дотягнутися.
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