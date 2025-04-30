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  4. Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:58
162
1

Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем

Форвард «Интера» отметил мощность молодого вингера «Барселоны»

30 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:58
162
1
Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес решил сравнить Лионеля Месси и Ламина Ямаля перед первым матчем с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Лео особенный: он есть и всегда будет лучшим игроком всех времен. Ямал – важный игрок, и для своего возраста он уже многого добился. Он показывает, что у него может быть прекрасное будущее», – сказал Мартинес.

Поединок пройдет 30 апреля в Барселоне на «Естадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Барселона Интер Милан Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Барселона - Интер Ламин Ямаль Лионель Месси
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Не буде з нього ні наступного Мессі, ні Роналду. До їхнього рівня йому ніколи не дотягнутися.
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