Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес решил сравнить Лионеля Месси и Ламина Ямаля перед первым матчем с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Лео особенный: он есть и всегда будет лучшим игроком всех времен. Ямал – важный игрок, и для своего возраста он уже многого добился. Он показывает, что у него может быть прекрасное будущее», – сказал Мартинес.

Поединок пройдет 30 апреля в Барселоне на «Естадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.