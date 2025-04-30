Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы в восторге». Мартинес в ожидании первого матча с Барселоной
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 12:08 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:10
250
0

«Мы в восторге». Мартинес в ожидании первого матча с Барселоной

Поединок 1/2 финала ЛЧ состоится на «Эстадио Олимпико»

30 апреля 2025, 12:08 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:10
250
0
«Мы в восторге». Мартинес в ожидании первого матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Ключевой нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поприсутствовал на пресс-конференции перед первым матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Первое противостояние клубов состоится 30 апреля на «Естадио Олимпико» в Барселоне.

«Мы в восторге, потому что дважды за последние три года вышли в полуфинал Лиги чемпионов – чего раньше не случалось уже давно. Мы отлично поработали в этом соревновании и с нетерпением ждем игры.

Мы все знаем об атакующей угрозе «Барселоны», и нам нужно отлично поработать в обороне. В этом сезоне мы хорошо защищались, доказав, что являемся одной из лучших команд.

Проблемный период? На этом этапе могут произойти такие вещи. До сих пор мы работали хорошо, за исключением прошлой недели. Мы привыкли побеждать, и нам больно проигрывать, но команда в хорошей форме, и группа сплочена. Мы готовы сыграть этот матч.

Перед игрой я скажу, что нам нужно оставаться компактными – мы должны держаться вместе. Мы первые, кто страдает, когда проигрываем – мы не принимаем этого. Мы разговаривали между собой и говорили вещи, которые останутся в раздевалке. Все мои товарищи по команде знают, что нам предстоит играть с командой высшего класса.

Сердце, упорство и старание всегда являются частью нашей игры. Не каждый матч складывается одинаково, но крайне важно всегда иметь эти качества. Мы готовы и перезарядились, и теперь нам нужно подготовить последние детали и сыграть в нашу игру с настоящим характером.

У меня определенно есть еще несколько лет за плечами, и у меня еще большее желание продолжать побеждать и играть в финалах. Я хочу правильно подойти к этому полуфиналу – мы рады быть здесь.

Я видел, как мы тренировались и как справляется группа. Было тяжело проиграть последние три матча. Тем не менее, мы очень хорошо поработали, и мы хотим вернуться на поле и переломить ситуацию. Вместе с персоналом мы работаем над тем, чтобы выложиться на поле по полной.

Возвращение Тюрама? Маркус – важный игрок, и я рад, что мы его вернули. Мы пока не знаем стартовый состав, но важно, чтобы он был доступен. Он действительно может нам помочь в этом последнем отрезке сезона.

Мы только сосредоточены на ЛЧ? Я не согласен – мы играем на победу в каждом соревновании. Таков наш менталитет: мы в престижном клубе, и мы всегда должны стремиться пройти весь путь. Конечно, Лига чемпионов очень важна, но, возможно, в лиге мы не всегда были так сосредоточены, как следовало бы.

Думаю ли о Золотом мяче? Индивидуальные награды приходят благодаря командным усилиям – я всегда сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для команды и порадовать наших болельщиков. Награды приходят только тогда, когда за ними стоит сильная коллективная работа», – ответил Мартинес.

По теме:
Наследник. Мартинес провел параллель между Лионелем Месси и Ламином Ямалем
Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Дирижер. Игрок ПСЖ отметился интересным достижением в текущем сезоне ЛЧ
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Лаутаро Мартинес
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Бокс | 30 апреля 2025, 08:32 5
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...

Британец считает, что победил бы в бою, если бы не политика

Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Футбол | 29 апреля 2025, 16:56 4
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером

В клубе признали трансферные провалы

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Бокс | 30.04.2025, 08:55
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
Футбол | 29.04.2025, 17:42
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Футбол | 30.04.2025, 12:24
Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 11
Бокс
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
28.04.2025, 08:57 1
Футбол
Известный украинский боксер планирует отобрать титул у россиянина
Известный украинский боксер планирует отобрать титул у россиянина
28.04.2025, 11:55 4
Бокс
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
28.04.2025, 16:10 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем