«Мы в восторге». Мартинес в ожидании первого матча с Барселоной

Ключевой нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поприсутствовал на пресс-конференции перед первым матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Первое противостояние клубов состоится 30 апреля на «Естадио Олимпико» в Барселоне.

«Мы в восторге, потому что дважды за последние три года вышли в полуфинал Лиги чемпионов – чего раньше не случалось уже давно. Мы отлично поработали в этом соревновании и с нетерпением ждем игры.

Мы все знаем об атакующей угрозе «Барселоны», и нам нужно отлично поработать в обороне. В этом сезоне мы хорошо защищались, доказав, что являемся одной из лучших команд.

Проблемный период? На этом этапе могут произойти такие вещи. До сих пор мы работали хорошо, за исключением прошлой недели. Мы привыкли побеждать, и нам больно проигрывать, но команда в хорошей форме, и группа сплочена. Мы готовы сыграть этот матч.

Перед игрой я скажу, что нам нужно оставаться компактными – мы должны держаться вместе. Мы первые, кто страдает, когда проигрываем – мы не принимаем этого. Мы разговаривали между собой и говорили вещи, которые останутся в раздевалке. Все мои товарищи по команде знают, что нам предстоит играть с командой высшего класса.

Сердце, упорство и старание всегда являются частью нашей игры. Не каждый матч складывается одинаково, но крайне важно всегда иметь эти качества. Мы готовы и перезарядились, и теперь нам нужно подготовить последние детали и сыграть в нашу игру с настоящим характером.

У меня определенно есть еще несколько лет за плечами, и у меня еще большее желание продолжать побеждать и играть в финалах. Я хочу правильно подойти к этому полуфиналу – мы рады быть здесь.

Я видел, как мы тренировались и как справляется группа. Было тяжело проиграть последние три матча. Тем не менее, мы очень хорошо поработали, и мы хотим вернуться на поле и переломить ситуацию. Вместе с персоналом мы работаем над тем, чтобы выложиться на поле по полной.

Возвращение Тюрама? Маркус – важный игрок, и я рад, что мы его вернули. Мы пока не знаем стартовый состав, но важно, чтобы он был доступен. Он действительно может нам помочь в этом последнем отрезке сезона.

Мы только сосредоточены на ЛЧ? Я не согласен – мы играем на победу в каждом соревновании. Таков наш менталитет: мы в престижном клубе, и мы всегда должны стремиться пройти весь путь. Конечно, Лига чемпионов очень важна, но, возможно, в лиге мы не всегда были так сосредоточены, как следовало бы.

Думаю ли о Золотом мяче? Индивидуальные награды приходят благодаря командным усилиям – я всегда сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для команды и порадовать наших болельщиков. Награды приходят только тогда, когда за ними стоит сильная коллективная работа», – ответил Мартинес.