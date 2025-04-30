Экс-игрок Арсенала назвал лучшего вратаря, чем Шовковский

Бывший украинский вратарь киевского «Арсенала» Евгений Боровик выбрал лучшего между легендарными вратарями украинцем Александром Шовковским и немецким стражем ворот «Баварии» Мануэлем Нойером.

«Александр Шовковский или Мануэль Нойер? Нойер, конечно. Мануэль – вообще безумный. Да, иногда ошибается, но то, что делает – это фантастика какая-то», – сказал Боровик.

Ранее бывший голкипер «Черноморца» Евгений Боровик вспомнил скандальный матч своей команды против «Александрии» в УПЛ, который обслуживал Юрий Вакс.