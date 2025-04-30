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  4. Экс-игрок Арсенала назвал лучшего вратаря, чем Шовковский
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 21:23 |
1131
7

Экс-игрок Арсенала назвал лучшего вратаря, чем Шовковский

Боровик выделил Мануэля Нойера

30 апреля 2025, 21:23 |
1131
7
Экс-игрок Арсенала назвал лучшего вратаря, чем Шовковский
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший украинский вратарь киевского «Арсенала» Евгений Боровик выбрал лучшего между легендарными вратарями украинцем Александром Шовковским и немецким стражем ворот «Баварии» Мануэлем Нойером.

«Александр Шовковский или Мануэль Нойер? Нойер, конечно. Мануэль – вообще безумный. Да, иногда ошибается, но то, что делает – это фантастика какая-то», – сказал Боровик.

Ранее бывший голкипер «Черноморца» Евгений Боровик вспомнил скандальный матч своей команды против «Александрии» в УПЛ, который обслуживал Юрий Вакс.

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Мануэль Нойер Александр Шовковский Евгений Боровик Динамо Киев Бавария
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Mark4854590
Не в образу Шовковському, але я таких голкіперів кілька десятків назву)
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0
easterly
Це хто взагалі??? Олійнику скучно стало? Так вітя пивна діжка ще свіжий. Навіщо якогось ноунейма ліпити до гівноновини?
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-2
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apepa
шавковский вратарь дырка из-за этого лопуха мы не вышли на ЧЕ 2000
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-3
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