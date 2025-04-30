Игрок сборной Украины рассказал, как сорвался его трансфер в Жирону

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, что мог перейти в испанскую «Жирону».

«Да, Жирона следила за мной. У меня был разговор со спортивным директором клуба Пере Гвардиолой. Была заинтересованность, но до конкретики не дошло. Мы поговорили, но никаких предложений не было.

Я мог еще перейти туда, когда они подписали Довбика, предлагали где-то два миллиона, но «Днепр-1» хотел шесть», – сказал Пихаленок.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синих».