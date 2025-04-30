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Испания
30 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:51
836
1

Игрок сборной Украины рассказал, как сорвался его трансфер в Жирону

Александр Пихаленок рассказал, как мог играть в Ла Лиге

30 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:51
836
1
Игрок сборной Украины рассказал, как сорвался его трансфер в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, что мог перейти в испанскую «Жирону».

«Да, Жирона следила за мной. У меня был разговор со спортивным директором клуба Пере Гвардиолой. Была заинтересованность, но до конкретики не дошло. Мы поговорили, но никаких предложений не было.

Я мог еще перейти туда, когда они подписали Довбика, предлагали где-то два миллиона, но «Днепр-1» хотел шесть», – сказал Пихаленок.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синих».

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Александр Пихаленок Динамо Киев Ла Лига чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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Saar
Добре , що не попав у те болото🤣
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