Игрок сборной Украины рассказал, как сорвался его трансфер в Жирону
Александр Пихаленок рассказал, как мог играть в Ла Лиге
Хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, что мог перейти в испанскую «Жирону».
«Да, Жирона следила за мной. У меня был разговор со спортивным директором клуба Пере Гвардиолой. Была заинтересованность, но до конкретики не дошло. Мы поговорили, но никаких предложений не было.
Я мог еще перейти туда, когда они подписали Довбика, предлагали где-то два миллиона, но «Днепр-1» хотел шесть», – сказал Пихаленок.
Ранее полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синих».
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