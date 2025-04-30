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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Ярмоленко? Можно сказать – старший брат, батя наш»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 12:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:24
428
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Ярмоленко? Можно сказать – старший брат, батя наш»

Полузащитник «Динамо» расхвалил ветерана команды

30 апреля 2025, 12:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:24
428
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Ярмоленко? Можно сказать – старший брат, батя наш»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синхи».

– Роль Андрея Николаевича в команде – насколько она серьезна?

– Ты не представляешь себе. Когда он в команде – это, можно сказать, старший брат, наш батя. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.

Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе.

– То есть его роль как лидера очень велика.

– Очень весомая, – сказал Пихаленок.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.

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Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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