Александр ПИХАЛЕНОК: «Ярмоленко? Можно сказать – старший брат, батя наш»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синхи».

– Роль Андрея Николаевича в команде – насколько она серьезна?

– Ты не представляешь себе. Когда он в команде – это, можно сказать, старший брат, наш батя. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.

Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе.

– То есть его роль как лидера очень велика.

– Очень весомая, – сказал Пихаленок.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.