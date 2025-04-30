Александр ПИХАЛЕНОК: «Ярмоленко? Можно сказать – старший брат, батя наш»
Полузащитник «Динамо» расхвалил ветерана команды
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о роли Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синхи».
– Роль Андрея Николаевича в команде – насколько она серьезна?
– Ты не представляешь себе. Когда он в команде – это, можно сказать, старший брат, наш батя. Ты можешь спокойно подойти и пообщаться с ним на любую тему.
Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Классно общаться с ним. Мы должны ценить, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в команде в целом, в коллективе.
– То есть его роль как лидера очень велика.
– Очень весомая, – сказал Пихаленок.
Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.
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