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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:48
2953
1

«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо

Александр Пихаленок вспомнил свой переход в киевское «Динамо»

29 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:48
2953
1
«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Игрок национальной сборной Украины Александр Пихаленок прояснил, почему решил продолжить клубную карьеру в киевском «Динамо». У футболиста также было предложение от донецкого «Шахтера».

«Когда началась моя трансферная сага – я наверняка со всеми общался. Я общался с президентом Динамо, с главным тренером, с Ярмоленко. Из Шахтера мне звонили только Срна и Бондарь. Для себя я понял, что многие ребята хотят видеть меня в команде – они мне писали, очень много, приглашали, заманивали.

А из Шахтера почти никто не писал. Это очень повлияло, я понял, что многие меня ждут в Динамо. Хотя Шахтер предлагал мне более лучшие условия, чем Динамо. Но я выбрал Динамо.

Игорь Михайлович Суркис стал уговаривать перейти меня, мы очень долго общались, он рассказал о плюсах такого перехода. Президент клуба рассказал мне свое видение, как он относится ко мне, хотя я даже не подписал контракт тогда.

Мне было приятно с ним разговаривать, а сейчас приятно работать. Он всегда с командой. На собрании ходил на каждый товарищеский матч, всегда к нему можно прийти и пообщаться даже по не футбольным вопросам. Это очень классно», – заявил Александр.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.

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Александр Пихаленок трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Шахтер Донецк Дарио Срна Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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Burevestnik
ну в ШД понабирали отих, ну ви знаєте кого - 13 чоловік, через них продали Сікана і Зубкова, то Піхальонок і призадумався...
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