«Звонил Срна». Игрок сборной Украины отказался от Шахтера ради Динамо

Игрок национальной сборной Украины Александр Пихаленок прояснил, почему решил продолжить клубную карьеру в киевском «Динамо». У футболиста также было предложение от донецкого «Шахтера».

«Когда началась моя трансферная сага – я наверняка со всеми общался. Я общался с президентом Динамо, с главным тренером, с Ярмоленко. Из Шахтера мне звонили только Срна и Бондарь. Для себя я понял, что многие ребята хотят видеть меня в команде – они мне писали, очень много, приглашали, заманивали.

А из Шахтера почти никто не писал. Это очень повлияло, я понял, что многие меня ждут в Динамо. Хотя Шахтер предлагал мне более лучшие условия, чем Динамо. Но я выбрал Динамо.

Игорь Михайлович Суркис стал уговаривать перейти меня, мы очень долго общались, он рассказал о плюсах такого перехода. Президент клуба рассказал мне свое видение, как он относится ко мне, хотя я даже не подписал контракт тогда.

Мне было приятно с ним разговаривать, а сейчас приятно работать. Он всегда с командой. На собрании ходил на каждый товарищеский матч, всегда к нему можно прийти и пообщаться даже по не футбольным вопросам. Это очень классно», – заявил Александр.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.