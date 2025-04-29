«Это разговоры». Звезда Динамо заговорил о трансфере в Реал, но есть нюанс

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о трансферных слухах вокруг своей персоны. Футболист рассказал о клубах, заинтересованных в его приобретении.

– Какие трансферные слухи были вокруг тебя, кроме Жироны, о которой все писали?

«Бельгия была – «Генк» был заинтересован. Еще года два назад были разговоры об Италии – Монце. Были разговоры о «Монце» немного. Турция – «Бешикташ». Немного разговаривали.

Но, знаете ли, это разговоры. Если бы было официальное предложение – это одно, а так… Можно говорить, что тобой Реал интересуется, например», – заявил Александр.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.