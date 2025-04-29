Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 09:26 |
917
0

Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером

Александр Шовковский немного изменил стиль игры «бело-синих»

29 апреля 2025, 09:26 |
917
0
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что решил сменить коуч «бело-синих» Александр Шовковский в перерыве матча против донецкого «Шахтера» в УПЛ.

– Футболисты «Шахтера» сказали, что потеряли победу из-за психологии. Со своей стороны, за счет чего «Динамо» удалось спасти игру?

– За счет того, что во втором тайме начали играть смелее, активнее действовать на мяче, поэтому и удалось забить два мяча.

– Во втором тайме было много изменений по позициям. Это следствие разговора в перерыве?

- Да, это главный тренер сказал нам так играть, и, как видите, он был прав. Я думаю, что второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, брак, но самое главное, что мы активизировались, играть в смелый футбол и заставили «Шахтер» защищаться, – заявил Андрей.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.

По теме:
«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков
Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Бокс | 28 апреля 2025, 19:44 9
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли

Британец не смог сдержать эмоций

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 29 апреля 2025, 08:03 0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ
Футбол | 28.04.2025, 10:59
Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ
Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Футбол | 28.04.2025, 16:10
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 29.04.2025, 07:30
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 462
Футбол
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
28.04.2025, 07:49 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 2
Футбол
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
28.04.2025, 09:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем