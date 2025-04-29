Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что решил сменить коуч «бело-синих» Александр Шовковский в перерыве матча против донецкого «Шахтера» в УПЛ.

– Футболисты «Шахтера» сказали, что потеряли победу из-за психологии. Со своей стороны, за счет чего «Динамо» удалось спасти игру?

– За счет того, что во втором тайме начали играть смелее, активнее действовать на мяче, поэтому и удалось забить два мяча.

– Во втором тайме было много изменений по позициям. Это следствие разговора в перерыве?

- Да, это главный тренер сказал нам так играть, и, как видите, он был прав. Я думаю, что второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, брак, но самое главное, что мы активизировались, играть в смелый футбол и заставили «Шахтер» защищаться, – заявил Андрей.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.