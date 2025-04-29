Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Александр Шовковский немного изменил стиль игры «бело-синих»
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что решил сменить коуч «бело-синих» Александр Шовковский в перерыве матча против донецкого «Шахтера» в УПЛ.
– Футболисты «Шахтера» сказали, что потеряли победу из-за психологии. Со своей стороны, за счет чего «Динамо» удалось спасти игру?
– За счет того, что во втором тайме начали играть смелее, активнее действовать на мяче, поэтому и удалось забить два мяча.
– Во втором тайме было много изменений по позициям. Это следствие разговора в перерыве?
- Да, это главный тренер сказал нам так играть, и, как видите, он был прав. Я думаю, что второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, брак, но самое главное, что мы активизировались, играть в смелый футбол и заставили «Шахтер» защищаться, – заявил Андрей.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.
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