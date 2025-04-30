Анчелотти получил фантастическое предложение на €50 млн и хочет согласиться

Итальянский тренер «Реала» Кало Анчелотти покинет клуб летом. У итальянца контракт до лета 2026 года, но соглашение будет расторгнуто этим летом.

По информации Relevo, Анчелотти не возглавит сборную Бразилии, с которой его связывали долгое время. Карло готов к подписанию контракта с клубом Саудовской Аравии, сообщается, что это будет «Аль-Хиляль». Итальянскому тренеру пообещали фантастическую зарплату – 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» распрощается с Анчелотти. Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.