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  4. Анчелотти получил фантастическое предложение на €50 млн и хочет согласиться
Испания
30 апреля 2025, 23:00 |
1900
0

Анчелотти получил фантастическое предложение на €50 млн и хочет согласиться

Итальянец может продолжить тренировать в Саудовской Аравии

30 апреля 2025, 23:00 |
1900
0
Анчелотти получил фантастическое предложение на €50 млн и хочет согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер «Реала» Кало Анчелотти покинет клуб летом. У итальянца контракт до лета 2026 года, но соглашение будет расторгнуто этим летом.

По информации Relevo, Анчелотти не возглавит сборную Бразилии, с которой его связывали долгое время. Карло готов к подписанию контракта с клубом Саудовской Аравии, сообщается, что это будет «Аль-Хиляль». Итальянскому тренеру пообещали фантастическую зарплату – 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» распрощается с Анчелотти. Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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