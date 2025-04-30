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  4. Проблемы в команде. Ингулец выйдет с неоптимальным составом против Зари
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
305
0

Проблемы в команде. Ингулец выйдет с неоптимальным составом против Зари

В доигрывании петровчанам не помогут два защитника

30 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
305
0
Проблемы в команде. Ингулец выйдет с неоптимальным составом против Зари
УПЛ

30 апреля в Александрии состоится доигровка поединка 16 тура УПЛ между «Ингульцом» и «Заре», который был прерван при счете 1:0 в пользу петровчан.

Как стало известно Sport.ua в этом противостоянии «Ингульцу» не помогут по разным причинам защитники Станислав-Нури Малыш и Виталий Дубилей.

Поединок важен, прежде всего для «Ингульца»: победа еще оставляет ему шансы удержаться в УПЛ.

Сейчас подопечные Василия Кобина набрали 17 очков и занимают 16 место в чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря прерванные матчи перенос матчей
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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