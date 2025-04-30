Проблемы в команде. Ингулец выйдет с неоптимальным составом против Зари

30 апреля в Александрии состоится доигровка поединка 16 тура УПЛ между «Ингульцом» и «Заре», который был прерван при счете 1:0 в пользу петровчан.

Как стало известно Sport.ua в этом противостоянии «Ингульцу» не помогут по разным причинам защитники Станислав-Нури Малыш и Виталий Дубилей.

Поединок важен, прежде всего для «Ингульца»: победа еще оставляет ему шансы удержаться в УПЛ.

Сейчас подопечные Василия Кобина набрали 17 очков и занимают 16 место в чемпионате.