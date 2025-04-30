Украина. Премьер лига30 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
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Проблемы в команде. Ингулец выйдет с неоптимальным составом против Зари
В доигрывании петровчанам не помогут два защитника
30 апреля 2025, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
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30 апреля в Александрии состоится доигровка поединка 16 тура УПЛ между «Ингульцом» и «Заре», который был прерван при счете 1:0 в пользу петровчан.
Как стало известно Sport.ua в этом противостоянии «Ингульцу» не помогут по разным причинам защитники Станислав-Нури Малыш и Виталий Дубилей.
Поединок важен, прежде всего для «Ингульца»: победа еще оставляет ему шансы удержаться в УПЛ.
Сейчас подопечные Василия Кобина набрали 17 очков и занимают 16 место в чемпионате.
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