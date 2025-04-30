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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 11:53 |
79
0

Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Ингулец – Заря

Команды начнут второй тайм 30 апреля в 13:00

30 апреля 2025, 11:53 |
79
0
Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Ингулец – Заря
УПЛ

30 квітня відбудеться догравання матчу 16-го туру Украинской Премьер-лиги, у якому «Інгулець» зустрінеться із «Зорею».

Цікаво, що перший тайм цього протистояння відбувався у Кривому Розі, а другий розпочнеться у Олександрії на стадіоні «Ніка».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Початок гри заплановано на 13:00 за київським часом.

Після першого тайму «Інгулець» перемагає з рахунком 1:0

«Інгулець» наразі займає останню позицію із 17 очками. У «Зорі» 35 очок і восьма сходинка.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформі MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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