Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Ингулец – Заря
Команды начнут второй тайм 30 апреля в 13:00
30 квітня відбудеться догравання матчу 16-го туру Украинской Премьер-лиги, у якому «Інгулець» зустрінеться із «Зорею».
Цікаво, що перший тайм цього протистояння відбувався у Кривому Розі, а другий розпочнеться у Олександрії на стадіоні «Ніка».
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Початок гри заплановано на 13:00 за київським часом.
Після першого тайму «Інгулець» перемагає з рахунком 1:0
«Інгулець» наразі займає останню позицію із 17 очками. У «Зорі» 35 очок і восьма сходинка.
Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформі MEGOGO.
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