КОСТЮК: «Выполняю свою работу. Если задуматься, карьера не так уж и длинна»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Марта, прежде всего, как вы себя чувствуете после падения [Костюк счесала колено]? Все в порядке?

– Да, спасибо, все хорошо. Я просто довольно сильно упала, но все будет в порядке. Спасибо.

– Вы настоящий боец. Поздравляю! Потапова показывала очень хороший теннис на этом турнире, но победили вы. Какие у вас были ощущения на корте?

– Это был мой первый матч на центральном стадионе за семь лет. Это мой седьмой сезон здесь, так что это очень приятно. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой лучший результат на этом турнире.

Я очень рада, что зрители остались до конца. Я знаю, что это был поздний матч, так что большое спасибо всем, кто остался. Когда играешь так поздно, сложно удержать публику, если ты не Рафа, Роджер, Новак… ну или Карлос. Поэтому я очень счастлива, что вышла в четвертьфинал.

– Это ваш первый четвертьфинал на турнире в Мадриде, верно? Что это для вас значит?

– Да, это также и первый третий раунд, и первая 1/8 финала, и теперь первый четвертьфинал (смеется). Это мой лучший результат здесь. Конечно, всегда приятно выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000. Мой лучший результат на этом уровне – полуфинал, и, надеюсь, мне удастся повторить его.

Я просто выхожу на корт и стараюсь выполнять свою работу, наслаждаясь каждой секундой. Ведь если задуматься, наша карьера не так уж и длинна. Так что да, быть теннисисткой – это круто.

– Какие у вас ожидания от следующего матча? Он будет очень непростым, но вы играете все лучше с каждым раундом.

– Честно говоря, мне нечего терять в этом матче. Я просто хочу снова выйти на корт и насладиться каждым моментом. Матч будет на арене Маноло Сантаны – это потрясающий стадион. Надеюсь, это снова будет вечерняя сессия, и вы все придете меня поддержать.

30 апреля Марта проведет четвертьфинальный поединок против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

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Видеообзор матча Марта Костюк – Анастасия Потапова