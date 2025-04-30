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  4. Марта Костюк – Анастасия Потапова. Деклассировала россиянку. Видеообзор
WTA
30 апреля 2025, 11:43 |
600
2

Марта Костюк – Анастасия Потапова. Деклассировала россиянку. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 11:43 |
600
2
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Деклассировала россиянку. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах разгромила «нейтральную» россиянку Анастасию Потапову в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка победила со счетом 6:3, 6:2, сделав пять брейков и всего один раз отдав свою подачу. Для победы Костюк потребовался 1 час и 24 минуты.

Марта выиграла второе очное противостояние у Потаповой из четырех.

В четвертьфинале тысячника в Мадриде Костюк сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Марта Костюк [24] – 🏳️ Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Такий заголовок! і рівна кількість виграних розіграшів у відеоогляді.
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