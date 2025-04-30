Марта Костюк – Анастасия Потапова. Деклассировала россиянку. Видеообзор

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах разгромила «нейтральную» россиянку Анастасию Потапову в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка победила со счетом 6:3, 6:2, сделав пять брейков и всего один раз отдав свою подачу. Для победы Костюк потребовался 1 час и 24 минуты.

Марта выиграла второе очное противостояние у Потаповой из четырех.

В четвертьфинале тысячника в Мадриде Костюк сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Марта Костюк [24] – 🏳️ Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

Видеообзор матча