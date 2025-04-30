«Есть четкий план». Степанов прокомментировал свой переход в Нюрнберг

Форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов сезон 2025/26 проведет в аренде.

«Нюрнберг», который выступает во Второй Бундеслиге, объявил о переходе 17-летнего футболиста на официальном сайте. После подписания соглашения Степанов прокомментировал свое решение присоединиться к этой команде:

«Клуб связался со мной на раннем этапе и представил мне четкий план моих дальнейших шагов в профессиональном футболе. Это меня убедило. Начиная с этого лета, я хочу проявить себя на тренировках и в матчах за «Нюрнберг», максимально продвинуться в своем развитии и добиться успеха с командой», – сказал Артем.

В текущем сезоне Степанов провел 27 матчей во всех турнирах в составе команды «Байер» U-19, где забил 22 гола и отдал три результативные передачи.