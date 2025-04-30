Симоне ИНДЗАГИ: «Мы испытываем к Барсе уважение, но не страх»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче против «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд состоится в Испании на «Естадио Олимпико».

«В течение четырех лет эти игроки делали и продолжают делать выдающиеся вещи. То, что произошло на прошлой неделе, не перечеркивает всю проделанную нами работу: мы прошли так далеко, это был захватывающий сезон, и хотя мы могли бы добиться большего в последних нескольких матчах, мы здесь, чтобы бороться за эти цели после четырех лет. Поэтому вы никогда не услышите, чтобы я плохо отзывался об этих игроках или о клубе. С ними и болельщиками нам удалось превзойти даже самые оптимистичные ожидания за эти последние несколько лет.

Когда вы собираетесь играть в полуфинале Лиги чемпионов, вы не можете сказать, что это самый сложный момент. У нас много энтузиазма. У нас была тяжелая неделя, и нам нужно сделать больше и лучше, но мы рады играть завтрашний матч против одной из самых сильных и атакующих команд. Нам нужно будет пойти на жертвы и быть технически чистыми. Нам нужно будет учитывать многие вещи против такой сильной команды.

Сегодня Тюрам провел свою первую тренировку с командой, мы не видели его с матча с «Баварией». Он показал хорошие результаты, но мне нужно оценить ситуацию более подробно. Все остальные доступны, кроме Павара. В защите, без него, у меня есть Биссек, Дармиан или Де Врей. Дамфрис мог бы выйти в стартовом составе – нам его очень не хватало. Мы всегда должны быть максимально амбициозными. Лига больше не в наших руках, но мы в последней четверке Лиги чемпионов, и игроки отдали все, что у них есть. Команда будет играть в этом полуфинале с высоко поднятой головой и большим желанием.

Флик – фантастический тренер, который вложил много организации в очень атакующую команду. Это команда, которая была создана со временем со многими игроками, прошедшими через молодежную академию. Они забили более 150 голов в этом сезоне – их цифры необычайны. Мы испытываем к ним огромное уважение, но не страх. Это была Лига чемпионов, полная великих соперников и жесткой конкуренции. Мы хотим сыграть эти два полуфинальных матча так, как и должна играть настоящая команда «Интера».

У каждой команды своя философия, нам нужно будет привнести все, что мы вложили в этот матч. Нам нужно будет оставаться очень собранными, это будет матч, полный принятия решений. Мы работали с целью показать очень организованную игру.

Очевидно, что у нас была тяжелая неделя, что не перечеркивает всю проделанную нами работу, но мы знаем, что нам нужно было играть лучше. Мы проанализировали, что произошло, но эти игроки отдают абсолютно все с точки зрения усилий, самоотдачи и страсти к футболке. После матча в воскресенье наши болельщики поддерживали команду в трудный день – они признали, как много игроки отдали во второй половине.

Что будет, если Тюрам не сыграет? Если Тюрам не будет играть, я выберу между Тареми и Арнаутовичем, но не думаю, что тактически что-то изменится. Посмотрим, как себя будет чувствовать Тюрам, а затем решим, кто будет играть вместе с Лаутаро.

Как дела у Димарко? Федерико чувствует себя хорошо. Физически команда в отличной форме — всего неделю назад они показали невероятную игру против «Баварии». У нас было немного больше травм, чем обычно, отчасти потому, что Лига чемпионов в этом году была более требовательной, но последние два с половиной матча не должны вводить в заблуждение. У Федерико были проблемы, и он ненадолго выбыл из строя, но он восстановился и завтра выйдет на поле.

«Барса» фаворит? «Интер», «Барселона», «Арсенал» и ПСЖ – лучшая четверка, они заслуженно прошли так далеко. «Барселона» выходит из игры после победы в Кубке Испании. Возможно, мы подойдем к матчу в другой форме, но команда хорошо поработала в последние несколько дней, и мы постараемся показать отличную игру.

Вы должны отдать должное «Барселоне» за работу, которую они проделывают в своей молодежной академии. Ямаль – уникальный талант – он создает невероятные моменты и действительно важен для команды. Мы будем внимательно следить за ним завтра, но Барселона не полагается только на него – мы будем следить за всеми ними. Это команда, которая была очень хорошо построена с течением времени, и которую мы хорошо знаем. Мы играли против них два года назад, и игроки обладают техническими качествами и всем необходимым для игры в отличный футбол. Флик организует их», – сказал Индзаги.