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  4. «Я восхищаюсь». Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Испания
30 апреля 2025, 10:12 |
296
0

«Я восхищаюсь». Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола

Испанец расхвалил Лионеля Месси

30 апреля 2025, 10:12 |
296
0
«Я восхищаюсь». Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль заговорил о сравнении с легендарным форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

«Я не сравниваю себя с ним. Я не хочу сравнивать себя ни с кем, и тем более с Месси. Это я оставляю вам.

В конце концов, я только стараюсь быть лучше, чем вчера. Я увлекаюсь Месси, поэтому не хочу сравнивать себя с лучшим игроком в истории футбола. Я еще не общался с ним лично», – сказал Ямаль.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провел 48 на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 20 ассистов.

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Ламин Ямаль Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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