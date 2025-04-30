«Я восхищаюсь». Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Испанец расхвалил Лионеля Месси
Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль заговорил о сравнении с легендарным форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.
«Я не сравниваю себя с ним. Я не хочу сравнивать себя ни с кем, и тем более с Месси. Это я оставляю вам.
В конце концов, я только стараюсь быть лучше, чем вчера. Я увлекаюсь Месси, поэтому не хочу сравнивать себя с лучшим игроком в истории футбола. Я еще не общался с ним лично», – сказал Ямаль.
В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провел 48 на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 20 ассистов.
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