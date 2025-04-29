Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке

Испанский вундеркинд каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, почему решил кардинально изменить имидж перед матчем против мадридского «Реала» в финале Кубка Испании.

Вингер лаконично прокомментировал такое решение: «Я покрасил волосы, потому что мне было скучно дома. Я просто «уничтожил» свободное время», – заявил испанец.

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» победила мадридский «Реал», забив победный гол в дополнительное время (3:2). Сам Ламин в этом матче отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании.