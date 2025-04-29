Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке
Испанец заявил, что ему было скучно дома
Испанский вундеркинд каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, почему решил кардинально изменить имидж перед матчем против мадридского «Реала» в финале Кубка Испании.
Вингер лаконично прокомментировал такое решение: «Я покрасил волосы, потому что мне было скучно дома. Я просто «уничтожил» свободное время», – заявил испанец.
В финальном матче Кубка Испании «Барселона» победила мадридский «Реал», забив победный гол в дополнительное время (3:2). Сам Ламин в этом матче отличился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании
Украинская сборная набрала три пункта после двух матчей