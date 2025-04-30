Бразильский стоппер Карпат пропустит третий матч подряд

Как стало известно Sport.ua, бразильский легионер «Карпат» Жан Педросо не сможет помочь львовской команде в матче 27-го туре УПЛ в поединке с «Левым Берегом», который состоится 2 мая. Не выступал он и в двух предыдущих матчах «зелено-белых».

По имеющейся информации, ожидается, что стоппер восстановится после травмы к важному противостоянию с «Александрией» в 28-м туре, которую «Карпаты» будут принимать 11 мая.

Жан Педросо в текущем сезоне провел за львовский клуб 19 поединков в чемпионате, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что защитник «Карпат» и сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы.