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Чемпионат Португалии
Каза Пия
29.04.2025 22:30 – FT 1 : 3
Эшторил
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Португалия
30 апреля 2025, 02:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:47
26
0

В Португалии сыграли матч, перенесенный на сутки из-за отключения света

Каза Пиа и Эшторил провели поединок 31-го тура

30 апреля 2025, 02:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:47
26
0
В Португалии сыграли матч, перенесенный на сутки из-за отключения света
ФК Эшторил

Вечером 29 апреля состоялся перенесенный матч 31-го тура чемпионата Португалии.

«Касса Пиа» и «Эшторил» вышли на поле и сыграли матч, который был перенесен на сутки из-за отключения света в Португалии.

Гости одержали победу со счетом 3:1, забив два гола в конце игры.

Чемпионат Португалии. 31-й тур. 29 апреля

Касса Пиа – Эшторил – 1:3

Голы: Кассиано, 43 (пен) – Беграуи, 21, Маркес Мендес, 82, Карвалью, 87

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 31 23 6 2 83 - 25 75
2 Бенфика 31 24 3 4 80 - 25 75
3 Брага 31 19 7 5 52 - 26 64
4 Порту 31 19 5 7 57 - 28 62
5 Витория Гимараеш 31 13 12 6 44 - 32 51
6 Санта Клара 31 15 5 11 31 - 29 50
7 Фамаликау 31 11 11 9 40 - 34 44
8 Эшторил 31 11 9 11 41 - 49 42
9 Каза Пия 31 11 8 12 36 - 41 41
10 Морейренсе 31 9 9 13 36 - 45 36
11 Насьонал 31 9 6 16 28 - 42 33
12 Арока 31 8 9 14 30 - 47 33
13 Риу Аве 31 8 9 14 33 - 51 33
14 Жил Висенте 31 8 8 15 31 - 43 32
15 Эштрела Амадора 31 7 8 16 24 - 43 29
16 АВС 31 4 12 15 23 - 55 24
17 Боавишта 31 5 6 20 20 - 52 21
18 Фаренсе 31 4 9 18 20 - 42 21
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил).
83’
Вагнер Пина (Эшторил) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Маркес (Эшторил).
48’
Джереми Ливолант (Каза Пия) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Кассиано (Каза Пия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Беграуи (Эшторил).
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чемпионат Португалии по футболу Каза Пия Эшторил видео голов и обзор перенос матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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