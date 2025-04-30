В Португалии сыграли матч, перенесенный на сутки из-за отключения света

Вечером 29 апреля состоялся перенесенный матч 31-го тура чемпионата Португалии.

«Касса Пиа» и «Эшторил» вышли на поле и сыграли матч, который был перенесен на сутки из-за отключения света в Португалии.

Гости одержали победу со счетом 3:1, забив два гола в конце игры.

Чемпионат Португалии. 31-й тур. 29 апреля

Касса Пиа – Эшторил – 1:3

Голы: Кассиано, 43 (пен) – Беграуи, 21, Маркес Мендес, 82, Карвалью, 87

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