Португалия30 апреля 2025, 02:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:47
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В Португалии сыграли матч, перенесенный на сутки из-за отключения света
Каза Пиа и Эшторил провели поединок 31-го тура
30 апреля 2025, 02:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:47
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Вечером 29 апреля состоялся перенесенный матч 31-го тура чемпионата Португалии.
«Касса Пиа» и «Эшторил» вышли на поле и сыграли матч, который был перенесен на сутки из-за отключения света в Португалии.
Гости одержали победу со счетом 3:1, забив два гола в конце игры.
Чемпионат Португалии. 31-й тур. 29 апреля
Касса Пиа – Эшторил – 1:3
Голы: Кассиано, 43 (пен) – Беграуи, 21, Маркес Мендес, 82, Карвалью, 87
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|31
|23
|6
|2
|83 - 25
|75
|2
|Бенфика
|31
|24
|3
|4
|80 - 25
|75
|3
|Брага
|31
|19
|7
|5
|52 - 26
|64
|4
|Порту
|31
|19
|5
|7
|57 - 28
|62
|5
|Витория Гимараеш
|31
|13
|12
|6
|44 - 32
|51
|6
|Санта Клара
|31
|15
|5
|11
|31 - 29
|50
|7
|Фамаликау
|31
|11
|11
|9
|40 - 34
|44
|8
|Эшторил
|31
|11
|9
|11
|41 - 49
|42
|9
|Каза Пия
|31
|11
|8
|12
|36 - 41
|41
|10
|Морейренсе
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11
|Насьонал
|31
|9
|6
|16
|28 - 42
|33
|12
|Арока
|31
|8
|9
|14
|30 - 47
|33
|13
|Риу Аве
|31
|8
|9
|14
|33 - 51
|33
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|31 - 43
|32
|15
|Эштрела Амадора
|31
|7
|8
|16
|24 - 43
|29
|16
|АВС
|31
|4
|12
|15
|23 - 55
|24
|17
|Боавишта
|31
|5
|6
|20
|20 - 52
|21
|18
|Фаренсе
|31
|4
|9
|18
|20 - 42
|21
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил).
83’
Вагнер Пина (Эшторил) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Маркес (Эшторил).
48’
Джереми Ливолант (Каза Пия) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Кассиано (Каза Пия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Беграуи (Эшторил).
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