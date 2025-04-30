Давид РАЙЯ: «Мы прижали ПСЖ к воротам и создали много моментов»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Вратарь «Арсенала» Давид Райя после матча рассказал:

«ПСЖ начал очень быстро, забил гол. Они доминировали первые 15 минут, но потом, считаю, мы полностью контролировали игру. У нас были моменты – Доннарумма сделал несколько блестящих сейвов.

Они хорошо контролируют мяч – это их сильная сторона. Был момент – и они его реализовали. Такое бывает в футболе. У нас были моменты, но мы не забили.

С 25-й минуты мы показали, что можем победить любого. В этом сезоне мы уже не раз выигрывали на выезде – и сейчас поедем в Париж за победой.

Отсутствие Томаса Партея? Мы знаем, какой Томас – сильный игрок, но, к счастью, у нас хороший выбор в центре поля. Деклан играл шестого и провел отличный матч. Он был очень уверенным с мячом. Сегодня все были хороши».

План на ответный матч? Просто постараемся действовать так же. Я считаю, мы сыграли очень хорошо. Мы прижали ПСЖ к воротам, создали много моментов. Да, у них тоже были свои шансы – но это футбол. Мы знаем, что можем победить любую команду».