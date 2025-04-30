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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 03:17 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:43
52
0

ЗЕЕДОРФ: «Арсенал может сыграть в Париже свободно. Им нечего терять»

Эксперт прокомментировал ПСЖ победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2025, 03:17 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:43
52
0
ЗЕЕДОРФ: «Арсенал может сыграть в Париже свободно. Им нечего терять»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Эксперт Кларенс Зеедорф, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:

«Этот результат может помочь Арсеналу сыграть свободно в ответном матче. Им нечего терять».

Ответный матч полуфинала ЛЧ между этими командами состоится 7 мая в Париже.

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Кларенс Зеедорф
Николай Степанов Источник: УЕФА
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