ЗЕЕДОРФ: «Арсенал может сыграть в Париже свободно. Им нечего терять»
Эксперт прокомментировал ПСЖ победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.
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Эксперт Кларенс Зеедорф, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:
«Этот результат может помочь Арсеналу сыграть свободно в ответном матче. Им нечего терять».
Ответный матч полуфинала ЛЧ между этими командами состоится 7 мая в Париже.
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