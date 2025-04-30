ЗЕЕДОРФ: «Арсенал может сыграть в Париже свободно. Им нечего терять»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эксперт Кларенс Зеедорф, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:

«Этот результат может помочь Арсеналу сыграть свободно в ответном матче. Им нечего терять».

Ответный матч полуфинала ЛЧ между этими командами состоится 7 мая в Париже.