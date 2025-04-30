Самир НАСРИ: «ПСЖ играл на высоких скоростях, которые нельзя держать долго»
Эксперт прокомментировал ПСЖ победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.
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Эксперт Самир Насри, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:
«Мне понравилась игра ПСЖ сегодня. В первые 30 минут они играли на высоких скоростях, которые невозможно держать долго.
Потом собрались, выдержали давление и, наконец, сломали проклятие, обыграв Арсенал».
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