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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:46
34
0

Самир НАСРИ: «ПСЖ играл на высоких скоростях, которые нельзя держать долго»

Эксперт прокомментировал ПСЖ победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:46
34
0
Самир НАСРИ: «ПСЖ играл на высоких скоростях, которые нельзя держать долго»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Эксперт Самир Насри, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:

«Мне понравилась игра ПСЖ сегодня. В первые 30 минут они играли на высоких скоростях, которые невозможно держать долго.

Потом собрались, выдержали давление и, наконец, сломали проклятие, обыграв Арсенал».

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Самир Насри
Николай Степанов Источник: УЕФА
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