РУНИ: «Надеюсь, Арсенал выиграет Лигу чемпионов. Нужны вера и терпение»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Эксперт Уэйн Руни, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:

«Надеюсь, Арсенал выиграет этот турнир, но в ответном матче им нужно выйти с верой.

Нужно действовать терпеливо, замедлять игру, контролировать мяч в нужные моменты и быть максимально точными в завершении».