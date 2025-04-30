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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:52
39
0

РУНИ: «Надеюсь, Арсенал выиграет Лигу чемпионов. Нужны вера и терпение»

Эксперт прокомментировал ПСЖ победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:52
39
0
РУНИ: «Надеюсь, Арсенал выиграет Лигу чемпионов. Нужны вера и терпение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Эксперт Уэйн Руни, известный в прошлом футболист, прокомментировал игру так:

«Надеюсь, Арсенал выиграет этот турнир, но в ответном матче им нужно выйти с верой.

Нужно действовать терпеливо, замедлять игру, контролировать мяч в нужные моменты и быть максимально точными в завершении».

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Уэйн Руни
Николай Степанов Источник: УЕФА
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