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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:10
52
0

АРТЕТА: «Чтобы выйти в финал, надо сделать что-то особенное в Париже»

Наставник Арсенала прокомментировал поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов

30 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:10
52
0
АРТЕТА: «Чтобы выйти в финал, надо сделать что-то особенное в Париже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча рассказал:

«Мы очень много вложили в эту игру. Это правда, что первые 10–15 минут нам было тяжело – не могли навязать свою игру и вернуть контроль. Мы плохо возвращали мяч в нужных зонах, это создавало проблемы.

Кроме гола – а это был индивидуальный момент – больше ничего не произошло. На этом уровне именно такие эпизоды и решают. Потом, я считаю, команда играла все лучше и лучше. Жаль, что не смогли хотя бы сравнять счет.

Мы на полпути, так что мое послание такое же, как перед матчем с «Реалом» дома [победа 3:0]. Мы едем в Париж, чтобы победить – и мы абсолютно способны на это. Я увидел две очень сильные команды, где все решали мельчайшие нюансы. Они были эффективны перед воротами, а их вратарь действительно повлиял на игру.

У матча были свои фазы. Они забили после классной комбинации – на таком уровне все решают мелочи, и завершение было невероятным. У нас была одна проблема, которую мы исправили после 15–20 минут. После этого мы контролировали игру до конца, и все изменилось.

Если ты хочешь попасть в финал Лиги чемпионов, нужно сделать что-то особенное. Нам придется сделать это в Париже, чтобы там оказаться».

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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