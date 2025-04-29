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Испания
29 апреля 2025, 23:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:34
1528
1

ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона

Давид Алаба получил травму

29 апреля 2025, 23:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:34
1528
1
ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму, сообщает официальный сайт испанского клуба.

У 32-летнего защитника «сливочных» диагностирован разрыв мениска. Игрок рискует не восстановиться к началу следующего сезона.

Давид Алаба является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

В текущем сезоне Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился

Ранее сообщалось о том, что Ферлан Менди получил травму.

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Реал Мадрид Давид Алаба травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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