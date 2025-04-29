ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму, сообщает официальный сайт испанского клуба.

У 32-летнего защитника «сливочных» диагностирован разрыв мениска. Игрок рискует не восстановиться к началу следующего сезона.

Давид Алаба является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

В текущем сезоне Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился

Ранее сообщалось о том, что Ферлан Менди получил травму.