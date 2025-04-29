Испания29 апреля 2025, 23:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:34
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ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
Давид Алаба получил травму
29 апреля 2025, 23:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:34
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Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму, сообщает официальный сайт испанского клуба.
У 32-летнего защитника «сливочных» диагностирован разрыв мениска. Игрок рискует не восстановиться к началу следующего сезона.
Давид Алаба является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала».
В текущем сезоне Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился
Ранее сообщалось о том, что Ферлан Менди получил травму.
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