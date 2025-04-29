ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Рюдигером. Еще один игрок Реала получил травму

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил повреждение, сообщают социальные сети клуба.

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилья прямой мышцы бедра. Зачастую, из-за подобной травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч н клубном уровне, отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Антонио Рюдигер получил повреждение.