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Испания
29 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:44
1399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Рюдигером. Еще один игрок Реала получил травму

Ферлана Менди в этом сезоне мы на поле не увидим

29 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:44
1399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Рюдигером. Еще один игрок Реала получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил повреждение, сообщают социальные сети клуба.

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилья прямой мышцы бедра. Зачастую, из-за подобной травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч н клубном уровне, отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Антонио Рюдигер получил повреждение.

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Ферлан Менди Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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