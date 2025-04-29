Испания29 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Рюдигером. Еще один игрок Реала получил травму
Ферлана Менди в этом сезоне мы на поле не увидим
29 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:44
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Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил повреждение, сообщают социальные сети клуба.
У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилья прямой мышцы бедра. Зачастую, из-за подобной травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.
В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч н клубном уровне, отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось о том, что Антонио Рюдигер получил повреждение.
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