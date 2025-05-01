Челси нацелился сразу на трех футболистов одного топ-клуба

Лондонский «Челси» нацелился на подписание трех игроков дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.

По информации источника, лондонский гранд заинтересован в следующих игроках немецкого клуба:

Грегор Кобель (Швейцария, вратарь)

Карим Адейеми (Германия, левый вингер)

Джейми Байно-Гиттенс (Англия, левый вингер)

Суммарно 3 футболиста по версии Transfermakrt оценивается в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова продать игрока в «Челси».