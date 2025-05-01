Англия01 мая 2025, 00:59 |
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Челси нацелился сразу на трех футболистов одного топ-клуба
Английский клуб намерен купить трех игроков дортмундской «Боруссии»
01 мая 2025, 00:59 |
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Лондонский «Челси» нацелился на подписание трех игроков дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.
По информации источника, лондонский гранд заинтересован в следующих игроках немецкого клуба:
- Грегор Кобель (Швейцария, вратарь)
- Карим Адейеми (Германия, левый вингер)
- Джейми Байно-Гиттенс (Англия, левый вингер)
Суммарно 3 футболиста по версии Transfermakrt оценивается в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова продать игрока в «Челси».
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