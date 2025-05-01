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Англия
01 мая 2025, 00:59 |
104
0

Челси нацелился сразу на трех футболистов одного топ-клуба

Английский клуб намерен купить трех игроков дортмундской «Боруссии»

01 мая 2025, 00:59 |
104
0
Челси нацелился сразу на трех футболистов одного топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» нацелился на подписание трех игроков дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.

По информации источника, лондонский гранд заинтересован в следующих игроках немецкого клуба:

  • Грегор Кобель (Швейцария, вратарь)
  • Карим Адейеми (Германия, левый вингер)
  • Джейми Байно-Гиттенс (Англия, левый вингер)

Суммарно 3 футболиста по версии Transfermakrt оценивается в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова продать игрока в «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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