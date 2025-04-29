Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: Стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня
WTA
29 апреля 2025, 23:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:29
146
0

СВИТОЛИНА: Стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня

Элина дала флеш-интервью после победы над Марией Саккари в четвертьфинале Мадрида

29 апреля 2025, 23:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:29
146
0
СВИТОЛИНА: Стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала флеш-интервью после победы над Марией Саккари в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Я очень довольна этим выступлением. Что я могу сказать о вчерашней ситуации? Это было довольно сложно. Я думаю, что мне повезло, потому что я оставалась в отеле. Но надо было действительно расслабиться и просто воспринять это как выходной день. Как бы там ни было, сегодня я очень довольна своим выступлением.

Чем я занималась, когда исчезла электроэнергия? Я была в городе, была в одном из магазинов. Потом пришлось думать, как добраться до отеля. Я уже начала думать, что опоздаю на свой матч. Когда я была в отеле, то увидела, какова ситуация, поговорила с тренером и пошла спать (смеется). Вот так проспала до вечера, потом просто отдыхала, мы с тренером искали, что поесть. Да, очень расслабленно все было.

В чем секрет моей успешной серии? Что ж, я стараюсь много работать, чтобы выйти на свой уровень. Я очень рада, что мне так быстро удалось это сделать на грунте, потому что, конечно, переход с харда на грунт – это непросто. Но, да, я довольна, на сегодня я очень довольна своей игрой, я стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня, а также настраиваться на каждый конкретный матч».

Элина переиграла Марию со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Свитолиной будет Моюка Утидзима.

Видеообзор матча

По теме:
Элина Свитолина – Мария Саккари. Четвертьфинал для украинки. Видеообзор
Людмила Киченок покинула престижный турнир в Мадриде на стадии 1/4 финала
Киченок / Кенин – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Мария Саккари WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29 апреля 2025, 10:55 9
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Футбол | 29 апреля 2025, 01:31 8
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги

Украинский форвард пользуется спросом в Испании

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Теннис | 29.04.2025, 16:14
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Футбол | 29.04.2025, 21:34
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 33
Футбол
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем