СВИТОЛИНА: Стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала флеш-интервью после победы над Марией Саккари в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Я очень довольна этим выступлением. Что я могу сказать о вчерашней ситуации? Это было довольно сложно. Я думаю, что мне повезло, потому что я оставалась в отеле. Но надо было действительно расслабиться и просто воспринять это как выходной день. Как бы там ни было, сегодня я очень довольна своим выступлением.

Чем я занималась, когда исчезла электроэнергия? Я была в городе, была в одном из магазинов. Потом пришлось думать, как добраться до отеля. Я уже начала думать, что опоздаю на свой матч. Когда я была в отеле, то увидела, какова ситуация, поговорила с тренером и пошла спать (смеется). Вот так проспала до вечера, потом просто отдыхала, мы с тренером искали, что поесть. Да, очень расслабленно все было.

В чем секрет моей успешной серии? Что ж, я стараюсь много работать, чтобы выйти на свой уровень. Я очень рада, что мне так быстро удалось это сделать на грунте, потому что, конечно, переход с харда на грунт – это непросто. Но, да, я довольна, на сегодня я очень довольна своей игрой, я стараюсь оставаться здоровой, потому что это приоритет для меня, а также настраиваться на каждый конкретный матч».

Элина переиграла Марию со счетом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Свитолиной будет Моюка Утидзима.

Видеообзор матча