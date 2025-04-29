Лига чемпионов29 апреля 2025, 23:02 |
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ВИДЕО. Комментарии Флика и Индзаги перед 1/2 финала Лиги чемпионов
Коучи двух грандов дали несколько комментариев
29 апреля 2025, 23:02 |
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Коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и тренер «Интера» Симоне Индзаги дали несколько комментариев перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:
Ханс-Дитер Флик:
- «Мы сейчас сконцентрированы только на первом матче, это первый шаг, который нам нужно сделать»
- «Это будет сложный матч и мы должны быть хорошо готовы»
- «Когда выигрываешь финал против «Реала», это всегда особенные эмоции, особенно учитывая то, как развивался тот матч. Но сейчас мы ту и мы полностью сконцентрированы.
Симоне Индзаги:
- «У нас были разные моменты, моменты ограничений и непонимания того, что будет дальше».
- «Мы должны были сыграть лучше в прошлых матчах».
- «Вы не услышите никакой критики в адрес команды з последние недели. Мы превзошли все ожидания».
Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ.
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