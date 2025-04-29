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  4. ВИДЕО. Комментарии Флика и Индзаги перед 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 23:02 |
90
0

ВИДЕО. Комментарии Флика и Индзаги перед 1/2 финала Лиги чемпионов

Коучи двух грандов дали несколько комментариев

29 апреля 2025, 23:02 |
90
0
ВИДЕО. Комментарии Флика и Индзаги перед 1/2 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и тренер «Интера» Симоне Индзаги дали несколько комментариев перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:

Ханс-Дитер Флик:

  • «Мы сейчас сконцентрированы только на первом матче, это первый шаг, который нам нужно сделать»
  • «Это будет сложный матч и мы должны быть хорошо готовы»
  • «Когда выигрываешь финал против «Реала», это всегда особенные эмоции, особенно учитывая то, как развивался тот матч. Но сейчас мы ту и мы полностью сконцентрированы.

Симоне Индзаги:

  • «У нас были разные моменты, моменты ограничений и непонимания того, что будет дальше».
  • «Мы должны были сыграть лучше в прошлых матчах».
  • «Вы не услышите никакой критики в адрес команды з последние недели. Мы превзошли все ожидания».

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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