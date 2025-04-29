ВИДЕО. Комментарии Флика и Индзаги перед 1/2 финала Лиги чемпионов

Коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и тренер «Интера» Симоне Индзаги дали несколько комментариев перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:

Ханс-Дитер Флик:

«Мы сейчас сконцентрированы только на первом матче, это первый шаг, который нам нужно сделать»

«Это будет сложный матч и мы должны быть хорошо готовы»

«Когда выигрываешь финал против «Реала», это всегда особенные эмоции, особенно учитывая то, как развивался тот матч. Но сейчас мы ту и мы полностью сконцентрированы.

Симоне Индзаги:

«У нас были разные моменты, моменты ограничений и непонимания того, что будет дальше».

«Мы должны были сыграть лучше в прошлых матчах».

«Вы не услышите никакой критики в адрес команды з последние недели. Мы превзошли все ожидания».

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ.