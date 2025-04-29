Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Щенсны или тер Штеген? Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 18:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:38
532
0

Щенсны или тер Штеген? Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ

Немецкий специалист отдает предпочтение Войцеху

29 апреля 2025, 18:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:38
532
0
Щенсны или тер Штеген? Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал вратаря, который выйдет в стартовом составе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов с миланским «Интером»:

«Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, это решено».

«Тер Штеген? Посмотрим на ротацию в Ла Лиге».

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с «Реалом» в Кубке.

По теме:
Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке
ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Войцех Щенсны Марк-Андре тер Штеген Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов Барселона - Интер
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Футбол | 29 апреля 2025, 18:45 0
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины

Матч за трофей состоится 14 апреля в 18:30 в Житомире

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29 апреля 2025, 18:13 16
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Футбол | 29.04.2025, 01:31
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Бокс | 29.04.2025, 12:07
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 33
Футбол
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 9
Бокс
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем