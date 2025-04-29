Щенсны или тер Штеген? Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал вратаря, который выйдет в стартовом составе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов с миланским «Интером»:

«Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, это решено».

«Тер Штеген? Посмотрим на ротацию в Ла Лиге».

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с «Реалом» в Кубке.