Лига чемпионов29 апреля 2025, 18:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:38
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Щенсны или тер Штеген? Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ
Немецкий специалист отдает предпочтение Войцеху
29 апреля 2025, 18:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:38
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Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал вратаря, который выйдет в стартовом составе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов с миланским «Интером»:
«Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, это решено».
«Тер Штеген? Посмотрим на ротацию в Ла Лиге».
Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с «Реалом» в Кубке.
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