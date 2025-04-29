WTA29 апреля 2025, 23:01 |
243
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Элина Свитолина – Мария Саккари. Четвертьфинал для украинки. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
29 апреля 2025, 23:01 |
243
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29 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 38 минут.
Свитолина выиграла третье очное противостояние у Марии из пяти. Следующей соперницей Элины будет японка Моюка Утидзима.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Элина Свитолина [17] – Мария Саккари – 6:3, 6:4
Видеообзор матча
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