Элина Свитолина – Мария Саккари. Четвертьфинал для украинки. Видеообзор

29 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 38 минут.

Свитолина выиграла третье очное противостояние у Марии из пяти. Следующей соперницей Элины будет японка Моюка Утидзима.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина [17] – Мария Саккари – 6:3, 6:4

Видеообзор матча