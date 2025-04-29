Авторитетное СМИ назвало дату начала контракта Анчелотти с Бразилией
Итальянский коуч приступит к выполнению новых обязательств уже в конце мая
В средства массовой информации продолжают поступать инсайды о деталях контракта нынешнего коуча мадридского «Реала» Карло Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола.
В частности, по данным авторитетного O Globo, в соглашении Анчелотти о его назначении на пост коуча сборной Бразилии прописана конкретная дата, когда итальянец должен прибыть на новое место работы и приступить к выполнению обязательств.
В Рио-де-Жанейро Анчелотти ждут в понедельник, 26 мая.
Ожидается, что этот день будет напряженным для итальянского коуча, так как ему предстоит сразу же выступить перед СМИ и назвать состав «селесао» на предстоящих два матча квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора (4 июня) и Парагвая (9 июня).
Примечательно, что последний матч Ла Лиги-2024/25 «Реал» под руководством Анчелотти должен будет провести в воскресенье, 25 мая.
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