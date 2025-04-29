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Бразилия
29 апреля 2025, 22:45 |
764
2

Авторитетное СМИ назвало дату начала контракта Анчелотти с Бразилией

Итальянский коуч приступит к выполнению новых обязательств уже в конце мая

29 апреля 2025, 22:45 |
764
2
Авторитетное СМИ назвало дату начала контракта Анчелотти с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В средства массовой информации продолжают поступать инсайды о деталях контракта нынешнего коуча мадридского «Реала» Карло Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола.

В частности, по данным авторитетного O Globo, в соглашении Анчелотти о его назначении на пост коуча сборной Бразилии прописана конкретная дата, когда итальянец должен прибыть на новое место работы и приступить к выполнению обязательств.

В Рио-де-Жанейро Анчелотти ждут в понедельник, 26 мая.

Ожидается, что этот день будет напряженным для итальянского коуча, так как ему предстоит сразу же выступить перед СМИ и назвать состав «селесао» на предстоящих два матча квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора (4 июня) и Парагвая (9 июня).

Примечательно, что последний матч Ла Лиги-2024/25 «Реал» под руководством Анчелотти должен будет провести в воскресенье, 25 мая.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: O Globo
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Комментарии 2
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ivankondrat96
В Бразилії на Анчелотті великі надії покладають. Люди вважають, що він буде незалежним від федерації, а не так, як попередні тренери
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Serhii P.
та дайте дідові перепочити хоча б це літо
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