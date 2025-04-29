Анчелотти пообещал возглавить Бразилию, но имеет два серьезных опасения

65-летний итальянский наставник Карло Анчелотти, который ныне тренирует мадридский «Реал», по завершении текущего сезона покинет Испанию и станет новым коучем национальной сборной Бразилии.

Предварительное соглашение между сторонами уже подписано, и еще в 2023 году, когда велись переговоры о сотрудничестве в будущем, Анчелотти пообещал боссам Конфедерации футбола Бразилии, что будет жить в этой стране.

Однако сейчас Анчелотти всерьез сомневается в том, стоит ли ему на постоянной основе жить именно в Бразилии. Эти опасения связаны с вопросами безопасности. В частности, в 2021 году, когда Анчелотти еще работал в Англии с «Эвертоном», в его дом залезли грабители, которых видела дочь Карло.

Постоянное проживание в Бразилии с семьей также не видится для Анчелотти безопасным, из-за чего он приводит в пример Лионеля Скалони, который является наставником сборной Аргентины, однако проживает в Испании.

Еще одно опасение, которое испытывает Анчелотти, связано с политической нестабильностью вокруг руководства Бразильской конфедерации футбола.

Именно из-за этих двух причин люди, близкие к Анчелотти, не считают его сделку с Бразильской конфедерацией футбола окончательно закрытой.

Ранее сообщалось, что в Бразилии готовы сделать Анчелотти самым высокооплачиваемым наставником современности среди всех специалистов, возглавляющих национальные сборные.