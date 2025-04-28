Есть уверенность. Анчелотти в новой команде предложили рекордные деньги
Бразилия уверена, что Карло Анчелотти станет новым тренером сборной
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Конфедерация футбола Бразилии имеет уверенность в том, что летом новым тренером сборной станет Карло Анчелотти.
Наставнику предложили рекордные деньги не только в истории бразильской сборной – итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером среди тех, кто работает с национальными командами.
Окончательное подписание контракта зависит от того, когда Анчелотти официально расстанется с Реалом.
Бразилия уже получила принципиальное соглашение итальянского специалиста, у которого будет год для подготовки команды к ЧМ-2026.
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