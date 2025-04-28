Есть уверенность. Анчелотти в новой команде предложили рекордные деньги

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Конфедерация футбола Бразилии имеет уверенность в том, что летом новым тренером сборной станет Карло Анчелотти.

Наставнику предложили рекордные деньги не только в истории бразильской сборной – итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером среди тех, кто работает с национальными командами.

Окончательное подписание контракта зависит от того, когда Анчелотти официально расстанется с Реалом.

Бразилия уже получила принципиальное соглашение итальянского специалиста, у которого будет год для подготовки команды к ЧМ-2026.