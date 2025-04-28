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  4. Есть уверенность. Анчелотти в новой команде предложили рекордные деньги
Чемпионат мира
28 апреля 2025, 18:14 |
979
0

Есть уверенность. Анчелотти в новой команде предложили рекордные деньги

Бразилия уверена, что Карло Анчелотти станет новым тренером сборной

28 апреля 2025, 18:14 |
979
0
Есть уверенность. Анчелотти в новой команде предложили рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Конфедерация футбола Бразилии имеет уверенность в том, что летом новым тренером сборной станет Карло Анчелотти.

Наставнику предложили рекордные деньги не только в истории бразильской сборной – итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером среди тех, кто работает с национальными командами.

Окончательное подписание контракта зависит от того, когда Анчелотти официально расстанется с Реалом.

Бразилия уже получила принципиальное соглашение итальянского специалиста, у которого будет год для подготовки команды к ЧМ-2026.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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