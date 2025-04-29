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WTA
29 апреля 2025, 22:38 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:02
499
0

Людмила Киченок покинула престижный турнир в Мадриде на стадии 1/4 финала

Украинка и София Кенин в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс

29 апреля 2025, 22:38 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:02
499
0
Людмила Киченок покинула престижный турнир в Мадриде на стадии 1/4 финала
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/4 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 3 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 3:6, 1:6

Это была первая встреча дуэтов.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс будут Виктория Азаренко и Эшлин Крюгер.

Киченок и Кенин провели третий совместный четвертьфинал в 2025 году и потерпели третье поражение.

Людмила была одной из двух представительницей Украины в парном разряде Мадрида. В предыдущем раунде соревнования покинула Надежда Киченок, которая играла в одной паре с Сюй Ифань.

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Людмила Киченок София Кенин Вероника Кудерметова Элизе Мертенс WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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