Людмила Киченок покинула престижный турнир в Мадриде на стадии 1/4 финала
Украинка и София Кенин в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/4 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 3 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 3:6, 1:6
Это была первая встреча дуэтов.
Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс будут Виктория Азаренко и Эшлин Крюгер.
Киченок и Кенин провели третий совместный четвертьфинал в 2025 году и потерпели третье поражение.
Людмила была одной из двух представительницей Украины в парном разряде Мадрида. В предыдущем раунде соревнования покинула Надежда Киченок, которая играла в одной паре с Сюй Ифань.
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