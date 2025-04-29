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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:05
1710
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на полуфинал ЛЧ Арсенал – ПСЖ

Александр остался на скамейке для запасных, поединок состоится 29 апреля в 22:00

29 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:05
1710
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на полуфинал ЛЧ Арсенал – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Луис Энрике обнародовали стартовые составы своих коллективов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с Барселоной, либо с Интером.

Стартовые составы на матч Арсенал – ПСЖ:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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