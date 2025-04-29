Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на полуфинал ЛЧ Арсенал – ПСЖ
Александр остался на скамейке для запасных, поединок состоится 29 апреля в 22:00
29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Микель Артета и Луис Энрике обнародовали стартовые составы своих коллективов.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.
Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с Барселоной, либо с Интером.
Стартовые составы на матч Арсенал – ПСЖ:
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