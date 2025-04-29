Жирона хочет вернуть Довбика из Ромы. Волки хотят за трансфер 30 млн евро

Форвард сборной Украины Артем Довбик может покинуть «Рому» летом 2025 года. Итальянские СМИ сообщают, что клуб рассматривает возможность продажи нападающего, а в возвращении игрока заинтересована испанская «Жирона».

Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» летом 2024 года за 30 млн евро, однако адаптация в Италии оказалась непростой. В Риме не слишком довольны игрой форварда, который нередко подвергался критике.

В возвращении украинца заинтересована «Жирона», где Довбик провёл лучший сезон в карьере и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Каталонцы изучают возможность трансфера и финансовые аспекты возможного перехода. «Рома» готова отпустить украинца не менее чем за 30 млн евро – именно столько итальянский клуб заплатил за нападающего и продавать его дешевле не планирует.

В Риме пока не приняли окончательного решения. У клуба два варианта: либо попытаться перезапустить карьеру Довбика в Италии, либо минимизировать возможные убытки от дорогостоящего трансфера. В 43 матчах за «волков» украинец забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Артема в 30 млн евро.