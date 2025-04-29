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Испания
29 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:21
657
1

Жирона хочет вернуть Довбика из Ромы. Волки хотят за трансфер 30 млн евро

Украинский форвард ранее провел за Жирону лучший сезон в карьере

29 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:21
657
1
Жирона хочет вернуть Довбика из Ромы. Волки хотят за трансфер 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик может покинуть «Рому» летом 2025 года. Итальянские СМИ сообщают, что клуб рассматривает возможность продажи нападающего, а в возвращении игрока заинтересована испанская «Жирона».

Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» летом 2024 года за 30 млн евро, однако адаптация в Италии оказалась непростой. В Риме не слишком довольны игрой форварда, который нередко подвергался критике.

В возвращении украинца заинтересована «Жирона», где Довбик провёл лучший сезон в карьере и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Каталонцы изучают возможность трансфера и финансовые аспекты возможного перехода. «Рома» готова отпустить украинца не менее чем за 30 млн евро – именно столько итальянский клуб заплатил за нападающего и продавать его дешевле не планирует.

В Риме пока не приняли окончательного решения. У клуба два варианта: либо попытаться перезапустить карьеру Довбика в Италии, либо минимизировать возможные убытки от дорогостоящего трансфера. В 43 матчах за «волков» украинец забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Артема в 30 млн евро.

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трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим
Николай Степанов Источник: SerieANews.com
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