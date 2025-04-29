«Это загадка какая-то». Звезда Динамо отреагировал на допинг Мудрика

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Пихаленок отреагировал на допинг скандал вокруг вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика.

«После этого не общался. С ребятами общались. Я знаю, что все полностью уверены, что он этого не принимал. Как оно оказалось в организме – это какая-то загадка. Я уверен, что он этого не принимал», – заявил Александр.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в 30 миллионов евро.