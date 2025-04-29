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  4. «Это загадка какая-то». Звезда Динамо отреагировал на допинг Мудрика
Англия
29 апреля 2025, 19:26 |
1887
2

«Это загадка какая-то». Звезда Динамо отреагировал на допинг Мудрика

Александр Пихаленок не верит, что Михаил Мудрик специально принимал запрещенные препараты

29 апреля 2025, 19:26 |
1887
2
«Это загадка какая-то». Звезда Динамо отреагировал на допинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Пихаленок отреагировал на допинг скандал вокруг вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика.

«После этого не общался. С ребятами общались. Я знаю, что все полностью уверены, что он этого не принимал. Как оно оказалось в организме – это какая-то загадка. Я уверен, что он этого не принимал», – заявил Александр.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в 30 миллионов евро.

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Александр Пихаленок Михаил Мудрик допинг Челси Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига Динамо Киев сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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avk2307
Там все ясно давно. Думают как сову натянуть на глобус и при этом прецедентов не сделать. Ринат Леонидович в Лондоне же..,
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0
Prokop_Andriy
та це взагалі унікальний випадок, не згадаю щоб так довго розбиралися з допінгом від якогось футболіста
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