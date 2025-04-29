Андрей ВЕКОВ: «Даже не хочу цитировать, как мне пояснили увольнение из ЛНЗ»
Увольнение менеджера ЛНЗ вызывает очень много вопросов
Бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков эксклюзивно для Sport.ua рассказал о причинах своего неожиданного увольнения из черкасского клуба.
– Ваше увольнение стало настоящей неожиданностью. Как и когда узнали?
– Узнал на следующий день после матча с Ингульцом.
– Как это объяснили в клубе? Как отреагировали коллеги и футболисты?
– Как это объяснили – я не хочу цитировать. Коллеги и футболисты отреагировали с непониманием. «За что?», «Почему?», «А ты к чему?» – топ-3 вопроса за последнюю неделю.
– Есть слухи, что вас уволили из-за несогласия с увольнением топ-менеджеров, в частности Колесника. Правда?
– Нет, это бред. Эту выдумку пора уже убрать из прессы.
– Кейс, которым больше всего гордишься за время работы в ЛНЗ?
– Горжусь командой, которую я собрал: Сергей, Саня, Антон, Валентин (медиакоманда ЛНЗ – ред). Кейсов было много. Но если выделить один, то топ-6 фактов перед матчами УПЛ с командой соперника.
– Куда дальше?
– Совершенно не знаю. Открыт к предложениям. В ЛНЗ я работал не только над медиа, под моим крылом был также маркетинг, социальное направление и работа с болельщиками, – резюмировал Андрей.
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А что ожидал он?