Андрей ВЕКОВ: «Даже не хочу цитировать, как мне пояснили увольнение из ЛНЗ»

Бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков эксклюзивно для Sport.ua рассказал о причинах своего неожиданного увольнения из черкасского клуба.

– Ваше увольнение стало настоящей неожиданностью. Как и когда узнали?

– Узнал на следующий день после матча с Ингульцом.

– Как это объяснили в клубе? Как отреагировали коллеги и футболисты?

– Как это объяснили – я не хочу цитировать. Коллеги и футболисты отреагировали с непониманием. «За что?», «Почему?», «А ты к чему?» – топ-3 вопроса за последнюю неделю.

– Есть слухи, что вас уволили из-за несогласия с увольнением топ-менеджеров, в частности Колесника. Правда?

– Нет, это бред. Эту выдумку пора уже убрать из прессы.

– Кейс, которым больше всего гордишься за время работы в ЛНЗ?

– Горжусь командой, которую я собрал: Сергей, Саня, Антон, Валентин (медиакоманда ЛНЗ – ред). Кейсов было много. Но если выделить один, то топ-6 фактов перед матчами УПЛ с командой соперника.

– Куда дальше?

– Совершенно не знаю. Открыт к предложениям. В ЛНЗ я работал не только над медиа, под моим крылом был также маркетинг, социальное направление и работа с болельщиками, – резюмировал Андрей.