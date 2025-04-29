ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чехарда в клубе УПЛ. Уволены еще четыре сотрудника
Черкасский ЛНЗ устроил масштабную кадровую революцию
Руководство ЛНЗ устроило масштабную кадровую чистку в клубе. После ухода Андрея Колесника и Евгения Тарасенко клуб покинули еще четыре работника.
По информации клубной пресс-службы, руководство «фиолетовых» решило попрощаться с: менеджером по медиа и маркетингу Андреем Вековым, директором Василием Гречаным и администраторами Борисом Кузьминым и Никитой Кузьминым.
«Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении фиолетовых.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что новым генеральным директором черкасского ЛНЗ стал Василий Каюк.
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