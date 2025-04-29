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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 15:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:57
990
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чехарда в клубе УПЛ. Уволены еще четыре сотрудника

Черкасский ЛНЗ устроил масштабную кадровую революцию

29 апреля 2025, 15:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:57
990
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чехарда в клубе УПЛ. Уволены еще четыре сотрудника
ФК ЛНЗ. Андрей Веков

Руководство ЛНЗ устроило масштабную кадровую чистку в клубе. После ухода Андрея Колесника и Евгения Тарасенко клуб покинули еще четыре работника.

По информации клубной пресс-службы, руководство «фиолетовых» решило попрощаться с: менеджером по медиа и маркетингу Андреем Вековым, директором Василием Гречаным и администраторами Борисом Кузьминым и Никитой Кузьминым.

«Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении фиолетовых.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором черкасского ЛНЗ стал Василий Каюк.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига отставка чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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