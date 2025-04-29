Кривбасс подтвердил травму легионера. Он убегал из Украины из-за войны
Глейкер Мендоса не сможет помочь команде Юрия Вернидуба до конца сезона
Пресс-служба криворожского «Кривбасса» официально подтвердила травму венесуэльского полузащитника Глейкера Мендосы. Об этом написали на всех клубных медиа.
«Желаем Глейкеру скорейшего восстановления ❤️🤍», – говорится в сообщении.
По официальной информации, полузащитник получил повреждение на прошлой неделе на тренировке после матча против «Зари». Мендоза досрочно завершил занятия и покинул поле с помощью партнеров по команде.
Детальное обследование в Киеве показало надрыв боковой связки колена. Эта травма не позволит 23-летнему футболисту играть в ближайшие 5-6 недель.
Венесуэлец Глейкер Мендоса был одним из тех игроков, которые покинули Украину из-за террористических атак России на территории Украины, но впоследствии футболист вернулся в расположение криворожской команды.
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