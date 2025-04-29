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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 18:19 |
693
0

Кривбасс подтвердил травму легионера. Он убегал из Украины из-за войны

Глейкер Мендоса не сможет помочь команде Юрия Вернидуба до конца сезона

29 апреля 2025, 18:19 |
693
0
Кривбасс подтвердил травму легионера. Он убегал из Украины из-за войны
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Пресс-служба криворожского «Кривбасса» официально подтвердила травму венесуэльского полузащитника Глейкера Мендосы. Об этом написали на всех клубных медиа.

«Желаем Глейкеру скорейшего восстановления ❤️🤍», – говорится в сообщении.

По официальной информации, полузащитник получил повреждение на прошлой неделе на тренировке после матча против «Зари». Мендоза досрочно завершил занятия и покинул поле с помощью партнеров по команде.

Детальное обследование в Киеве показало надрыв боковой связки колена. Эта травма не позволит 23-летнему футболисту играть в ближайшие 5-6 недель.

Венесуэлец Глейкер Мендоса был одним из тех игроков, которые покинули Украину из-за террористических атак России на территории Украины, но впоследствии футболист вернулся в расположение криворожской команды.

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Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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