Защитник Оболони: «Каждое очко для нас очень важно»

В матче 26-го тура УПЛ «Оболонь» принимала «Карпаты». Хозяева поля дважды вели в счете, но упустили победу, пропустив на 90-й минуте. Впечатлениями от матча поделился автор первого мяча «Оболони» в этом поединке Петр Стасюк.

«Как удалось забить гол? Гол – нельзя сказать, что прямо наигранная комбинация. По ситуации сыграл, видел, что передача может пойти под себя, отскочил, принял мяч, и видел, что в ближний угол можно забить этот мяч.

Какие были сложности? Но каких-то особенно сложностей не было, играли по игре. Где-то, наверное, были моменты нервозности, потому что нам очки очень нужны, они для нас очень важны. Каждое очко для нас очень важно и где-то просто играли уже по ситуации, где-то немного проще.

В какой части матча лучше сыграли? Я думаю, что первый тайм нам получилось лучше себя проявить, но и во втором тайме у нас были моменты, где мы могли, ну не сказать чтобы закончить эту игру, но добиться положительного результата.

Что привело ко второму пропущенному голу? Пошла длинная передача там, просто сброс, ну и где-то не доиграли, где-то наверняка не хватило концентрации и все.

Ничья – это больше позитив или негатив? Я не могу сказать, что это для нас это негатив, потому что каждое очко для нас важно и в конце сезона, я думаю, что даже это ничейное очко может стать золотым».