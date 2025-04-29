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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 21:16 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:58
674
0

Дилема Флика. Проблемы с составом Барселоны перед полуфиналом ЛЧ

У футболистов испанского гранда накапливается усталость

29 апреля 2025, 21:16 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:58
674
0
Дилема Флика. Проблемы с составом Барселоны перед полуфиналом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

У каталонской «Барселоны» есть проблемы с составом перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Интером», сообщает El Nacional.

По информации источника, из-за того, что за последние 18 дней команда провела 6 матчей, игроки начинают уставать, и состав необходимо перестраивать.

Ханс-Дитер Флик рассматривает возможность выпустить в стартовом составе Рональда Араухо, а на левом фланге обороны сыграет Иньиго Мартинес, тогда Жерар Мартин сможет отдохнуть.

Фермин Лопес же может заменить Дани Ольмо.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Интер Милан Барселона - Интер Лига чемпионов Рональд Араухо Дани Ольмо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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