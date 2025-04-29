Дилема Флика. Проблемы с составом Барселоны перед полуфиналом ЛЧ
У футболистов испанского гранда накапливается усталость
У каталонской «Барселоны» есть проблемы с составом перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Интером», сообщает El Nacional.
По информации источника, из-за того, что за последние 18 дней команда провела 6 матчей, игроки начинают уставать, и состав необходимо перестраивать.
Ханс-Дитер Флик рассматривает возможность выпустить в стартовом составе Рональда Араухо, а на левом фланге обороны сыграет Иньиго Мартинес, тогда Жерар Мартин сможет отдохнуть.
Фермин Лопес же может заменить Дани Ольмо.
Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Флик назвал вратаря, который сыграет в 1/2 финала ЛЧ.
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