«Некоторые процессы». Генеральный директор ЛНЗ пояснил кадровую революцию
Василий Каюк рассказал о причинах увольнения сотрудников
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк в эксклюзивном комментарии Sport.ua объяснил кадровую революцию в расположении «фиолетовых». Функционер заявил, что клуб нуждался в переменах.
– Эти решения продиктованы необходимостью перезагрузки определенных процессов в клубе. Мы проанализировали результаты работы за последний период и пришли к выводу, что изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба.
В то же время я хочу искренне поблагодарить каждого, кто работал и все делал для результата команды.
– Кто возглавит медианаправление черкасского клуба?
– О новых назначениях клуб вскоре объявит официально, – заявил Каюк.
Ранее менеджер ЛНЗ Андрей Веков рассказал о причинах увольнения с расположения «фиолетовых».
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