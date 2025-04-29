«Некоторые процессы». Генеральный директор ЛНЗ пояснил кадровую революцию

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк в эксклюзивном комментарии Sport.ua объяснил кадровую революцию в расположении «фиолетовых». Функционер заявил, что клуб нуждался в переменах.

– Эти решения продиктованы необходимостью перезагрузки определенных процессов в клубе. Мы проанализировали результаты работы за последний период и пришли к выводу, что изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба.

В то же время я хочу искренне поблагодарить каждого, кто работал и все делал для результата команды.

– Кто возглавит медианаправление черкасского клуба?

– О новых назначениях клуб вскоре объявит официально, – заявил Каюк.

Ранее менеджер ЛНЗ Андрей Веков рассказал о причинах увольнения с расположения «фиолетовых».