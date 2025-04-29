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  4. «Некоторые процессы». Генеральный директор ЛНЗ пояснил кадровую революцию
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:25
345
0

«Некоторые процессы». Генеральный директор ЛНЗ пояснил кадровую революцию

Василий Каюк рассказал о причинах увольнения сотрудников

29 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:25
345
0
«Некоторые процессы». Генеральный директор ЛНЗ пояснил кадровую революцию
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк в эксклюзивном комментарии Sport.ua объяснил кадровую революцию в расположении «фиолетовых». Функционер заявил, что клуб нуждался в переменах.

– Эти решения продиктованы необходимостью перезагрузки определенных процессов в клубе. Мы проанализировали результаты работы за последний период и пришли к выводу, что изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба.

В то же время я хочу искренне поблагодарить каждого, кто работал и все делал для результата команды.

– Кто возглавит медианаправление черкасского клуба?

– О новых назначениях клуб вскоре объявит официально, – заявил Каюк.

Ранее менеджер ЛНЗ Андрей Веков рассказал о причинах увольнения с расположения «фиолетовых».

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Василий Каюк ЛНЗ Черкассы отставка Евгений Тарасенко Андрей Колесник (футбол) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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